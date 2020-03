«Wir brauchen sofort drastische Massnahmen»

Schweizer Wissenschaftler schlagen Alarm. Verschiedene Epidemiologen und Infektiologen fordern für die Schweiz so schnell wie möglich drastische Massnahmen, um Verhältnisse wie in Italien zu verhindern. Das italienische Gesundheitssystem steht kurz vor dem Kollaps. Und in einem kollabierenden Gesundheitssystem sterben mehr Menschen an Covid-19, an anderen Krankheiten und Unfällen als in einem funktionierenden Gesundheitssystem.