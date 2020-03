Wie sinnvoll sind Absagen von Grossveranstaltungen?

Doch wissenschaftlich gesehen, ist die pauschale Regelung zur Eindämmung des Coronavirus nicht ganz so eindeutig zu bewerten. Zwar bergen grosse Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern aus unterschiedlichen Regionen das Risiko, dass Menschen sich mit dem neuen Erreger infizieren und ihn in alle Himmelsrichtungen verbreiten. Doch wieso wird die Grenze ausgerechnet bei 1000 Teilnehmern gezogen?

Bundesrat Alain Berset sagte am 28. Februar ganz offen, es gebe eine gewisse Willkürlichkeit bei der Limite. Irgendwo habe man eine Grenze festlegen müssen. Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran sprach von einer symbolischen Limite – Frankreich hatte zuvor die Grenze bei 5000 Teilnehmern festgelegt und am Sonntag mit der Schweiz gleichgezogen. Der deutsche Gesundheitsminister Spahn wiederum berief sich bei seiner Begründung dann schlicht auf Frankreich und die Schweiz. Es sei verständlicher, wenn es in Europa eine einheitliche Grösse gebe.

Mit der Einheitlichkeit war es am Dienstag schnell vorbei, als der österreichische Sebastian Kurz alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen in geschlossenen Räumen und mit mehr als 500 Menschen im Freien untersagte.

Andere Faktoren entscheidend

Keine dieser Zahlen taucht in den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO oder in den Empfehlungen von Behörden für Infektionskrankheiten wie beispielsweise dem deutschen Robert-Koch-Institut (RKI) auf.

Darüber hinaus ist die Besucherzahl nur einer unter mehreren Faktoren, von denen abhängt, wie gross das Infektionsrisiko auf einer Veranstaltung ist. Das RKI führt noch eine Reihe weiterer Kriterien auf. Sie lassen sich unter der Frage zusammenfassen: Wer kommt wo zusammen, um was zu machen? Es ist demnach entscheidend, woher die Teilnehmer kommen: aus einem Risikogebiet oder alle aus einer Region, in der es noch nie einen Fall gab? Ausserdem wichtig: Werden viele gefährdete Menschen auf der Zusammenkunft erwartet?

Es kommt auf den Abstand an

Einen Einfluss auf das Risiko hat auch die Beschaffenheit des Veranstaltungsorts. In engen, geschlossenen, schlecht belüfteten Räumen können sich Erreger leichter verbreiten als an Plätzen, an denen es Menschen möglich ist, Abstand voneinander zu halten. Vor allem aber zählt, wie sich die Teilnehmer verhalten. Wie vielen anderen Menschen kommen sie wie lange wie nahe?

Bildlich gesprochen: Wenn Kollege Kestenholz infiziert auf einer Betriebsversammlung sitzt, wird er vielleicht einige Mitarbeiter auf den Nachbarstühlen anstecken. Doch die Chancen sind recht gross, dass er nicht allzu viele infiziert und man diese Menschen schnell identifizieren und gegebenenfalls unter Quarantäne stellen kann. Stürzt sich Kestenholz dagegen in das Gedränge einer öffentlichen Party, tanzt er dort, umarmt andere, schüttelt Hände und hinterlässt Keime auf allen möglichen Gegenständen, kann er deutlich mehr Menschen anstecken. Es kann zudem sehr schwer sein, die Infizierten anschliessend ausfindig zu machen.