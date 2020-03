Hier werden die Schweizer Corona-Proben untersucht

Taucht in der Schweiz bei einem Patienten das Coronavirus auf, landet ein Speichelabstrich in Genf (Die aktuellsten Meldungen im Nachrichten-Ticker). Die Infektion ist jedoch erst dann amtlich, wenn das «Referenzzentrum für neu auftretende Virusinfektionen» der Genfer Universitätsspitäler (HUG) das Virus im Abstrich gefunden hat. Warum entscheidet Genf? Was zeichnet das Referenzzentrum für neu auftretende Virusinfektionen aus? Die Fragen könnten sich bei einem Augenschein klären.