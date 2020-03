Das müssen Hundehalter wissen

Es gebe bislang keinen Beleg dafür, dass Haustiere eine Infektionsquelle sein könnten. Auf der Internetseite der Weltgesundheitsorganisation heisst es, es gebe bisher keinen Beweis dafür, dass Haustiere mit dem Coronavirus infiziert werden können. Andere Gesundheitsexperten halten das zwar für möglich, aber zugleich für unwahrscheinlich, dass Haustiere das Virus weiter verbreiten.

Die Gesellschaft zum Schutz von Tieren in Hongkong betont, dass es nicht dasselbe sei, angesteckt und ansteckend zu sein. Wer mit dem Virus infiziert ist, ist also nicht zwingend eine Gefahr für sein Tier und umgekehrt. Dennoch haben die Behörden von Hongkong die Menschen dazu aufgefordert, ihre Haustiere nicht zu küssen, wie der «Guardian» berichtet.

BAG: «Hunde dürfen nur kurz nach draussen»

Dem Bundesamt für Gesundheit zufolge sollen Halter den Kontakt zu ihren Tieren möglichst vermeiden. Hunde dürften nur angeleint und kurz nach draussen, schreibt die Behörde auf Twitter in einer Antwort auf die Frage, was Hundehalter tun sollen, die sich in Quarantäne befänden.