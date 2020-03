Was Handy-Hygiene in der Corona-Krise bringt

Das Thema ist nicht neu: 2011 berichteten britische Forscher, dass jedes sechste Handy mit Kotresten kontaminiert sei. 2013 schrieb der Digitalverband Bitkom, dass nur jeder Vierte sein Mobiltelefon regelmässig säubere. Handys könnten Keime übertragen, hiess es weiter. Und ein deutscher TÜV warnte 2015 vor Keimen, Pilzen und Bakterien, die sich zum Teil sogar mehrere Monate bei Raumtemperatur auf dem Display hielten. Er empfiehlt, die Geräte mit speziellen Hygienereinigern zu säubern.

Angesichts der Coronakrise gibt es zahlreiche Tipps, die sich auf ebensolche Studien berufen und empfehlen, die Smartphones und Tablets nicht nur regelmässig zu reinigen, sondern auch zu desinfizieren. iPhone-Hersteller Apple hat sogar seine Reinigungsanleitungen dahingehend aktualisiert.

Tatsächlich aber sind solche Empfehlungen zumindest fragwürdig, sagen Hygiene-Experten. «Handys sind viel weniger kontaminiert, als man das denkt», sagt etwa Mikrobiologe Markus Egert, der zu Hygiene im Alltag forscht. In einer 2015 veröffentlichten Studie fand er heraus, dass sich auf einem Quadratzentimeter Touchscreen durchschnittlich nur eine Bakterie findet. Viren auf Handys habe er zwar nicht untersucht, «aber auch da ist davon auszugehen, dass das keine Virenschleudern sind», sagt Egert.

Nur eine Bakterie

Er sähe aktuell keinen Bedarf das Smartphone zu desinfizieren, sagt auch der Ärztliche Direktor des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene, Ernst Tabori. Handys seien in der Regel ein sehr persönlicher Gegenstand und würden nicht weitergereicht. Das Handy sei das Spiegelbild der eigenen Sauberkeit beziehungsweise Keime. Wichtiger sei daher, die Hände regelmässig und gründlich zu waschen, sagt Tabori.

Mikrobiologe Egert hält es unabhängig von der Corona-Pandemie für sinnvoll, das Smartphone oder Handy hin und wieder zu reinigen. «Es reicht aber völlig aus, das Gerät mit einem dezent feuchten Tuch oder Brillenputztuch abzuwischen», sagt er. Dadurch würden die meisten Fettreste und Mikroorganismen vom Touchscreen entfernt. Auch das «unbewusste, mechanische Abwischen» an der Hose oder am T-Shirt helfe im alltäglichen Gebrauch, das Handy sauber zu halten. Nur wer in einem klinischen Umfeld arbeite und sein Gerät dorthin mitnehme, müsse sein Smartphone oder Tablet darüber hinaus reinigen und desinfizieren.

Das iPhone - so wie Apple es empfiehlt - mit einem von Desinfektionsmittel befeuchteten Tuch abzuwischen, könne man, um das Gewissen zu beruhigen. Es sei aber absolut nicht nötig, sagen sowohl Tabori als auch Egert. Letzterer ergänzt: «Es tut dem Handy nicht gut und zeigt allenfalls, wie robust Apple-Geräte sind.» Ansonsten gelte beim Umgang mit Smartphones und Tablets wie auch in vielen anderen Lebensbereichen während der Coronakrise: Händewaschen, Händewaschen, Händewaschen.