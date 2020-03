Seine Warnung blieb ungehört

Anhand einer Simulation zeigte Gates in seinem TED-Talk, wie sich ein Virus ähnlich dem der spanischen Grippe auf der Welt ausbreiten würde: Über 30 Millionen Tote nach 263 Tagen zeigt die simulierte Map auf dem Bildschirm an. Ein Worst-Case-Szenario, keine Frage, aber dennoch ernst zu nehmen, warnte Gates vor fünf Jahren: «Das ist ein ernstes Problem, wir sollten besorgt sein.»

Heute sei dank der wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte eine schnellere Reaktion in Krisenzeiten möglich, meinte Gates damals. Man müsste diese Werkzeuge nun nur noch in ein globales Gesundheitssystem einbetten. Da vor allem ärmere Länder mit solchen Epidemien zu kämpfen haben, riet Gates, deren Gesundheitssysteme auszubauen. Ausserdem brauche man – global betrachtet – medizinische Reserven, Gesundheitspersonen, die schnell reagieren können. Eine Kopplung dieses medizinischen Personals mit dem Militär wünschte sich Gates. Man brauche jetzt vor allem Bereitschaft – die Bereitschaft, die man sonst für den Krieg habe. Und die Forschung müsse weiter intensiviert werden, so sein Rat.

«Es gilt nun, keine Zeit zu verlieren»

Was Gates eindrücklich prophezeite, sagten zahlreiche andere Experten natürlich ebenfalls voraus. Gates’ Appell aber wurde millionenfach gesehen, gehört – und trotzdem weitgehend ignoriert. In einem Artikel für das «New England Journal of Medicine» aus dem Jahr 2018 nahm der Mäzen das Thema der Pandemie nochmals auf und wies darauf hin, wie wenig Fortschritte die Welt hinsichtlich geeigneter Vorbereitung vor einer Viruspandemie gemacht habe. «Dieses Versagen sollte uns allen Sorgen bereiten.»

Die Geschichte lehre uns, dass es eine weitere tödliche Pandemie geben werde. «Wir können nicht vorhersagen, wann, aber angesichts des ständigen Auftauchens neuer Krankheitserreger, des zunehmenden Risikos eines Bioterroranschlags und der immer stärker werdenden Vernetzung unserer Welt ist es sehr wahrscheinlich, dass eine grosse und tödliche Pandemie in unserer heutigen Zeit noch zu unseren Lebzeiten auftreten wird.»

In einem weiteren Artikel, datiert auf Ende Februar dieses Jahres, appelliert Gates nun an die Regierungen, vor allem ärmeren Ländern unter die Arme zu greifen, um das Virus einzudämmen, und schlägt weitere Massnahmen vor. «Es gilt nun, keine Zeit zu verlieren.»

Spendeten bereits über 100 Millionen Dollar für den Kampf gegen die Pandemie: Melinda und ihr Ehemann Bill Gates an einer Benefizveranstaltung 2018 in New York City. Foto: Getty Images

Die Bill & Melinda Gates Foundation, welche Gates mit seiner Frau Melinda unterhält und mit welcher sie bereits mehrere Milliarden in wohltätige Zwecke investiert haben, kündigte bereits Anfang Februar eine Spende von bis zu 100 Millionen Dollar für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus an.

Weitere 125 Millionen Dollar spendete die Stiftung in Zusammenarbeit mit Mastercard und der Non-Profit-Organisation Wellcome für die schnelle Behandlung von Covid-19.