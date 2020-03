Das tägliche Bulletin des Schreckens beginnt mit der guten Nachricht

Allein an diesem Wochenende kamen in Italien weitere 1444 Todesopfer hinzu. Eine so hohe Zahl in so kurzer Zeit hatte es in dieser Krise noch nie gegeben, zumindest nicht offiziell, nirgendwo auf der Welt. Neben Borrelli sitzt meistens ein Mann, der den Italienern in den vergangenen Wochen auch sehr vertraut wurde: Silvio Brusaferro, Präsident des Istituto Superiore di Sanità, des obersten Gesundheitsinstituts des Landes. Der Norditaliener sagt dann jeweils, dass es sich bei den Opfern fast ausschliesslich um betagte Menschen um die 80 Jahre mit multiplen Vorerkrankungen handle.

Der Refrain dieser Zeit

Brusaferro ist Wissenschaftler und möchte immer nur die Entwicklung der Zahlen kommentieren, auch wenn ihn die Reporter nach Prognosen fragen. Doch an diesem Wochenende, angesichts der jüngsten Zahlen, wurde auch er persönlich und ein bisschen emotional. Hinter jeder Zahl, sagte er, stehe ein Mensch, ein Angehöriger, er selbst sorge sich auch sehr um seine betagten Eltern. Um die gefährdetsten Mitglieder der Gesellschaft zu schützen, sei es so wichtig, dass sich alle an die Verordnungen der Regierung hielten: «Bleibt bitte zu Hause», sagte er. Diesen Appell hört man überall, er ist zum Refrain dieser Zeit geworden.

Aber ist das genug? Auch zwei Wochen nach Verhängung der Ausgangssperre scheint der Höhepunkt der Krise noch lange nicht erreicht zu sein. Zivilschutzchef Borrelli hatte mal die Hypothese aufgestellt, dass am 25. März eine Trendwende einsetzen könnte. Nun hört man da und dort, dass der Peak wohl noch zwei Wochen weg sei.

Aus diesem Grund hat Italiens Premier Giuseppe Conte nun noch drastischere Massnahmen beschlossen, um möglichst viele Bürger am Verlassen ihrer Wohnung zu hindern – auch die Arbeiter. «Wir bremsen den ganzen Produktionsmotor des Landes», sagte Conte in einer Fernsehansprache am späten Samstagabend. «Aber wir stellen ihn nicht ganz ab.»