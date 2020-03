Corona-Trickser wollen vom Virus profitieren

Seit dem Auftreten des neuen ­Coronavirus gibt es einen grossen Zusammenhalt im Land. Aber nicht bei allen. Es gibt Schlauberger, die versuchen, im abgekürzten Verfahren zu einer Beurlaubung zu kommen. «Zurzeit kommen Leute zu uns, die am Empfang ein Arztzeugnis verlangen, ohne einen Arzt gesehen zu haben», heisst es bei der Ärztestation Permanence am Zürcher Hauptbahnhof. «Sie sagen, der Chef wolle das so.» Solche «Über-die-Theke-Arztzeugnisse ohne Konsultation» stelle man selbstverständlich nicht aus. Das Arbeitsunfähigkeitszeugnis sei in der Schweiz ein wertvolles Gut, das man schützen müsse.