Berlin baut ein Notspital in drei Wochen

Plätze verdoppeln

In Deutschland steigt die Zahl der Infizierten derzeit besonders schnell – und damit die Angst vor einer Überforderung der Spitäler. Aus den bisherigen Krankheitsverläufen weiss man, dass ungefähr jeder siebte Covid-19-Patient medizinische Hilfe braucht, jeder zwanzigste eine Intensivpflege mit künstlicher Beatmung. Bei bald 25’000 registrierten Infizierten rollt absehbar auch auf die deutschen Spitäler eine enorme Last zu.

Bund und Länder haben deswegen vor kurzem beschlossen, die Zahl der Intensivpflegeplätze so schnell wie möglich zu verdoppeln. Der Notfallplan sieht überdies vor, Hallen, Hotels und Rehastationen zu provisorischen Behandlungszentren für leichtere Fälle umzurüsten. Auch der Bau des Berliner Notspitals dient vor allem diesem Ziel.

Weitere Kapazitäten möchte man frei machen, indem die Kliniken Operationen verschieben, die nicht akut notwendig sind. Experten schätzen, dass sich auf diese Weise die Zahl der freien Intensivpflegebetten um 30 bis 60 Prozent erhöhen liesse. Zudem würde es ermöglichen, Personal von anderen Abteilungen abzuziehen und für die Pflege der Covid-19-Patienten einzusetzen. Noch sperren sich viele Spitäler dagegen, insbesondere weil die Wirtschaftlichkeit darunter leidet. Gerald Gass, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, hält die angestrebte Verdopplung für unerreichbar. Allenfalls 20 Prozent könne man in einigen Wochen schaffen.

Selbst ein ländlich geprägtes Bundesland wie Thüringen mit seinen 2 Millionen Einwohnern möchte nun schnell von 650 auf 1400 Plätze aufstocken.

Ein europäischer Vergleich zeigt, dass Deutschland sich auf hohem Niveau sorgt. Kein anderes Land verfügt über so viele Intensivpflegeplätze pro Kopf der Bevölkerung: In Deutschland sind es fast 34 pro 100’000 Einwohner, in Österreich immerhin 22, in Italien 12,5, in Frankreich 11,5, in der Schweiz 11, in Grossbritannien nur 6,5. In absoluten Zahlen gibt es in der Schweiz rund 1000 Plätze – gleich viele wie in der 3,6-Millionen-Stadt Berlin. Aber auch ebenso viele wie in den Niederlanden, die doppelt so viele Einwohner zählen wie die Schweiz. Dennoch senden selbst in Deutschland grosse Spitäler bereits Warn­signale aus: Die Covid-19-Patienten drohten die Kliniken bald zu überfordern.