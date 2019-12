Lesen, schmökern, wälzen und – lauschen

Gunther Willinger: «Wälder unserer Erde», TeNeues, ca. 73 Fr.

Tipp-Nr. 2

Die wahre Geschichte von Romulus und Remus

Geschichten des Römischen Reichs fangen häufig damit an, wie der mächtige Stadtstaat im vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zur regionalen Macht in Italien aufgestiegen ist. Die britische Historikerin und Archäologin Kathryn Lomas blickt jedoch viel weiter zurück in ihrem Buch. Ihre Geschichte Roms beginnt rund 1000 vor Christus, als die Stadt am Tiber noch eine recht bescheidene Siedlung war. Es gibt kaum schriftliche Quellen aus jener Zeit. Und was es gibt, ist meist erst in späteren Jahrhunderten und mit dem Drang zur Heroisierung verfasst worden. Deshalb bezieht sich Lomas wenn immer möglich auch auf Daten aus Ausgrabungen. So zeigt sie auf anschauliche und unterhaltsame Weise, wie es den Römern gelang, schon recht früh auf ein System zu setzen, mit dem sie auch später ihr Weltreich regierten. Sie banden lokale Eliten ein und setzten auf Verträge und Zusammenarbeit, sobald der Gegner entscheidend geschwächt schien. (abr)

Kathryn Lomas: «Der Aufstieg Roms», Klett Cotta, 542 S., ca. 48 Fr.

Tipp-Nr. 3

Spitzenforschung nahe der Bergspitzen

Wie ein Krankheitskeim Weltklasseforscher nach Arosa und Davos lockte und so zur weltweit längsten Messreihe von Ozonwerten führte, beschreibt der Wissenschaftsjournalist und Tamedia-Redaktor Martin Läubli unterhaltsam und überraschend in seinem Buch. Der deutsche Arzt Carl Dorno gründete 1907 in Davos ein Institut, um die Bergluft zu erforschen. Sie galt als Heilmittel gegen Tuberkulose. Als der Dorno-Schüler und Physiker Paul Götz im nahen Arosa damit begann, die Sonneneinstrahlung systematisch zu analysieren, brachte das erst die Forschung voran und endete dann in einem Streit. Es ist eine Stärke des Buches, dass der Autor auch die menschlichen Verwicklungen beleuchtet. Eine andere ist, wie er die wissenschaftlichen Hintergründe anschaulich vermittelt. Zum Beispiel, wie es heute um die Ozonschicht steht, die sich trotz Verbot von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) nur langsam erholt. Herausragend ist zudem die grafische Gestaltung. (afo)

Martin Läubli: «Licht, Luft, Ozon», Haupt-Verlag, 180 S., ca. 42 Fr.

Tipp-Nr. 4

Absonderliches und Aussersinnliches

Albert war neun Monate alt, als übereifrige Psychologen im Jahr 1919 testeten, ob er sich ebenso konditionieren lasse wie Iwan Pawlows Hunde. Das Kind hatte keine Angst vor Kaninchen, aber es weinte bei lauten Geräuschen. Als die Forscher immer dann, wenn der Junge die Tiere anfassen wollte, auf ein Stahlrohr schlugen, weinte er später bereits dann, wenn er sie nur sah. Der Versuch ist eines von 50 bekannten Experimenten aus der Psychologie, die der britische Autor Adam Hart-Davis in seinem kurzweiligen Buch beschreibt. In einem anderen Experiment fanden US-Psychologen in den 1990er-Jahren heraus, dass Gedankenübertragung möglich gewesen sein könnte. Die Probanden wählten statistisch öfter Filme aus, die zuvor der «Sender der Gedanken» im Nachbarraum gesehen hatte. Anders als Alberts Experiment sollte dieses definitiv wiederholt werden. (afo)

Adam Hart-Davis: «Pawlows Hund», Knesebeck, 176 S., ca. 26 Fr.

Tipp-Nr. 5

Verschwörungsmythen verkaufen uns für dumm

Es gibt reale Verschwörungen. Eine ereignete sich 1939. In Gleiwitz (Oberschlesien) kaperten als polnische Soldaten verkleidete SS-Angehörige einen Radiosender. Die Aktion diente als Vorwand für Hitlers Überfall auf Polen. Mit solchen «False Flag Operations» ist also zu rechnen. Doch wie unterscheidet man Verschwörungsmythen von realen Verschwörungen? Im Buch unterzieht der Autor einige Beispiele einer kritischen Prüfung, etwa zu den Anschlägen vom 11.September2001 und zu einer Erdbebenmaschine in Alaska. Dabei stützt er sich auf physikalische Argumente. Das schärft die Sinne, schliesslich können reale Falsche-Flagge-Operationen eine Bedrohung für die Demokratie sein. «Es ist also unverzichtbar, sich ein qualifiziertes Bild von der Glaubwürdigkeit von Verschwörungsbehauptungen machen zu können», schreibt Holm Gero Hümmler. Im letzten Kapitel gibt er Tipps, wie man sich vor Verschwörungstheorien schützt. (jol)