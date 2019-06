Aufklärer für eine komplexe Welt

Das Aufrüsten in der Wissenschaftskommunikation kontrastiert mit der Krise der klassischen Medien respektive dem schleichenden Rückgang des Wissenschaftsjournalismus – weltweit. In den USA leisten sich nur noch eine Handvoll Redaktionen ein Wissenschaftsressort, allen voran die «New York Times». Und in der Schweiz haben neben der SRG nur noch die NZZ (samt ihrer Sonntagsausgabe) sowie die Zeitungen der Redaktion Tamedia (inklusive der «SonntagsZeitung») ein Wissenschaftsressort, das diesen Namen verdient. Die Tamedia-Redaktion ist zudem die einzige in der Schweiz, die jeden Tag eine gedruckte Wissen-Seite produziert.

Es braucht Leute, die Skandale aufdecken können

Angesichts der Dominanz wissenschaftlicher Themen in unserem Alltag mutet es seltsam an, dass der Wissenschaftsjournalismus in der Schweiz (wie in allen anderen Ländern) noch immer nur ein Nischendasein führt. Denn es braucht zum einen Journalistinnen, die Studien lesen und Statistiken interpretieren können, die sich auch gut auskennen in den Fachgebieten und die Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung vermitteln, aber auch gewichten und einordnen können – etwa, wenn es um die potenziellen gesundheitlichen Gefahren der 5G-Strahlung geht.

Es braucht aber auch Journalisten, die merken, wenn die Pressestelle einer Universität eine neue Erkenntnis, zum Beispiel zu einem angeblichen Superfood, überverkauft, und die solche Machenschaften dann kritisch hinterfragen. Es braucht Journalistinnen, die den Wissenschaftsbetrieb und seine Finanzierung durchleuchten und Skandale in den Laboren und Kliniken auch aufdecken können. Und es braucht Journalisten, die ethisch fragwürdige Praktiken, wie diejenige des Chinesen He Jiankui, der eigenmächtig und verantwortungslos zwei genveränderten Babys zur Geburt verholfen hat, anprangern.

Grosse Herausforderung durch digitalen Wandel

Klar, die Wissenschaft ist oft sperrig, sie bietet selten simple Erkenntnisse oder Lösungen an. Die Dinge sind in der Regel komplex, fast nie schwarz und weiss. Und das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Medien mögen: klare Aussagen, knackige Schlagzeilen. Trotzdem kommen Wissen-Themen bei Leserinnen und Lesern gut an. Das haben zig Befragungen von Konsumenten von Printmedien gezeigt, und das bestätigen heute auch die Click- und Interaktionszahlen in den digitalen Medien. Es müsste also im ureigenen Interesse der Verleger sein, den Wissenschaftsjournalismus zu fördern.

Wie ganz generell der Journalismus steht auch der Wissenschaftsjournalismus vor grossen Herausforderungen. Die digitalen Medien verlangen primär nach Häppchen, nach Videos, nach simplen Botschaften. In den traditionellen Medien ordnet die Wissenschaftsberichterstattung aber eher ein, sie vertieft die Thematik und versucht zu differenzieren. Die grosse Challenge wird demnach sein, die diametral unterschiedlichen Ansprüche unter einen Hut zu bringen und gleichzeitig auch Formen zu finden, die in den Medien der jungen Generation funktionieren: Youtube, Insta­gram und Co. Wie das künftig aussehen könnte, zeigt ansatzweise das neue Onlinemagazin Higgs.ch.

Gelingt dieser Spagat nicht, könnte das Auswirkungen bis in die Gesellschaft haben. Das angesprochene Vertrauen in die Wissenschaft wird nämlich schwinden, wenn die Bevölkerung immer weniger versteht, wie Forschung wirklich funktioniert. Das würde auch heissen, dass die führende Rolle der Schweiz in Bildung, Forschung und Innovation gefährdet wäre, denn diese werden wir nur beibehalten, wenn die Bevölkerung die Forschungsförderung in Milliardenhöhe weiterhin demokratisch mitträgt. Noch nie war Wissenschaftsjournalismus so wichtig wie heute.