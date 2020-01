Wie plausibel ist die Abschuss-Theorie der US-Regierung?

Das Flugzeug soll laut unbestätigten Augenzeugenberichten bereits in der Luft gebrannt haben. Worauf würde das hindeuten?

Auf eine Explosion, was auch immer deren Ursache war. Dass die Maschine beim Aufprall einen Feuerball auslöst, ist nicht erstaunlich, weil sie so kurz nach dem Start voll betankt war.

Was kann ein Flugzeug sonst so kurz nach dem Start abstürzen lassen?

Treten während des Starts und des Steigflugs Probleme auf, ist einer der Hauptfeinde der Piloten der Faktor Zeit. So nahe am Boden bleiben nur wenige Sekunden, um auf eine Notfallsituation zu reagieren. Ein Strömungsabriss ist beispielsweise kaum aufzufangen. Während des Starts fliegt einer der Piloten das Flugzeug selbst. Er bekommt dabei aber Unterstützung von den automatisierten Systemen und dem zweiten Piloten. Liefern die Systeme falsche Daten, kann das die Maschine in Schwierigkeiten bringen, wie es bei den beiden Abstürzen von Boeing 737-Max im Oktober 2018 und im März 2019 passiert ist. Die 737-Max ist jedoch weiterhin gegroundet und war hier nicht im Einsatz.

Als wie sicher gilt das Flugzeugmodell Boeing 737-800?

Weltweit fliegen mehr als 5000 Flugzeuge dieses Typs, das seit den späten 1990er-Jahren auf dem Markt ist. Viele Lowcoast-Airlines und die meisten amerikanischen Airlines setzen auf diese Boeing. Die Swiss hat das Konkurrenzmodell, den Airbus A 320, in der Flotte. Die 737-800 gilt als zuverlässiges Kurz- und Mittelstreckenflugzeug. Gerade ein völliger Ausfall aller elektrischen Systeme ist bei diesem Flugzeugtyp fast ausgeschlossen. Das System ist vierfach ausgelegt, hat also drei Sicherheitsnetze. Die Maschine der Ukrainian International Airline war nicht einmal vier Jahre alt.

Was passiert, wenn während des Starts ein Triebwerk ausfällt?

Der Pilot kann den Start auf der Piste nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit, genannt V1, noch abbrechen. Ist diese Geschwindigkeit überschritten, muss er abheben. Den Ausfall eines Triebwerks während des Starts und Steigflugs üben die Piloten jedoch sehr ausführlich im Simulator. Es sollte problemlos möglich sein, ein Flugzeug mit nur einem Motor sicher wieder zu landen.

Warum kann ein Triebwerk ausfallen?

Die heutigen Triebwerke haben viele Sicherheitsmechanismen eingebaut. Löst sich beispielsweise eine der zahlreichen Triebwerksschaufeln in der Turbine, sollte das nicht zu einer unkontrollierbaren Notsituation führen. Die Triebwerke sind so abgeschirmt, dass es auch beim Zerbrechen einer Turbine, wie zum Beispiel im Fall eines Vorfalles der Quantas Airline im Jahr 2012, nicht zu gravierenden strukturellen Problemen kommen sollte. Fatal kann allerdings sein, wenn Teile des zerstörten Triebwerks die Steuerungssysteme schädigen. Heikel könnte ein Riss in einer zuführenden Leitung sein, durch den Treibstoff austritt. Das könnte beispielsweise zu einer lokalen Explosion führen. Rund um die Triebwerke sind jedoch automatische Feuerlöschsysteme installiert.