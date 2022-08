Quiz zum Schulstart – Wissen Sie so viel wie ein Fünftklässler? Am Montag läuten die Schulglocken in den beiden Basel das neue Semester ein. Zeit, Ihr Können zu testen: Wie viel Wissen ist Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, geblieben? Isabelle Thommen

Könnten Sie hier nochmals Platz nehmen? Foto: Sabine Bobst

Für Tausende Schülerinnen und Schüler beginnt heute in den beiden Basel wieder der Schulalltag. In den Köpfen der Jugend herrscht damit wieder Hochbetrieb: Sie müssen mathematische Formeln, französische Texte und historische Ereignisse beherrschen.

Und wie steht es mit all dem Wissen, dass Sie damals aufgesogen haben? Vielleicht ist Ihnen alles noch präsent, als wäre es gestern gewesen. Vielleicht sind nur noch einige Wissensbrocken hängen geblieben.

Testen Sie in unserem Quiz, ob Sie das Zeug haben, mit den heutigen Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse mitzuhalten. Getestet werden Kenntnisse aus den Fächern, welche die Kinder und Jugendlichen der Region erlernt haben.

Der Eintritt in die Badi kostet für Erwachsene 8 Franken und für Kinder 3.50 Franken. Ein Familienticket kostet 16 Franken. Herr Müller geht mit seinen Töchtern Luna (6) und Laura (8) ins Schwimmbad. Welches ist die günstigste Ticketvariante?

A) Wenn Herr Müller Einzel-Tickets kauft.

B) Wenn Herr Müller ein Familienticket kauft.

C) Beides ist gleich teuer.

Welches ist die Wortart des Wortes «frische» im folgenden Satz? Fischers Fritz fischt frische Fische.

A) Nomen

B) Verb

C) Adjektiv

Welcher dieser Sätze ist falsch?

A) «Hello, I'm from swiss.»

B) «Hello, I'm from Switzerland.»

C) «Hello, I'm swiss.»

Wo finden wir Französisch-Wörter?

A) Im «dictionnaire».

B) Im «dictionair».

C) Im «dictionaîre».

Rechnen Sie aus: 15 cl + 4 dl 8 cl = ...

A) 4 dl 23 cl

B) 6 dl 3 cl

C) 5 dl 6 cl

Im menschlichen Körper gibt es zwei Blutkreisläufe. Wo fliesst das Blut des «kleinen Kreislaufes» durch?

A) Vom Herz in die Lunge und zurück.

B) Vom Herz ins Gehirn und wieder zurück.

C) Das ist falsch. Es gibt keinen «kleinen Kreislauf».

Wie nennt man den hohen Teil des Brunnens, in dem die Wasserleitung und der Wasserspeier liegen?

A) Brunnenturm.

B) Brunnenstock.

C) Brunnentrog.

Was beschreibt die Redensart «auf dem Holzweg sein»?

A) Zu viele Fragen zu stellen.

B) Zu lange zu warten, bis man etwas angeht.

C) Etwas zu tun, das keinen Erfolg verspricht.

Was bedeutet die Abkürzung «am», mit der im englischsprachigen Raum die Zeit angezeigt wird?

A) Ante meridiem.

B) After midnight.

C) After midday.

Welcher Krieg dauerte länger?

A) Der Erste Weltkrieg.

B) Der Zweite Weltkrieg.

C) Beide dauerten gleichlang.

Welches chemische Element wird mit dem Symbol Au beschrieben?

A) Gold.

B) Silber.

C) Platin.

Was ist der Genitiv von «der nasse Hund»?

A) Des nassen Hundes.

B) Den nassen Hund.

C) Dem nassen Hund.

Welches ist die Formel zur Berechnung des Umfangs eines Kreises?

A) π·4d

B) 2·π·r

C) π/10·r

Was beschreibt der Kolonialismus?

A) Das Zeitalter der Entdeckungen.

B) Ein übersteigertes Nationalbewusstsein.

C) Die Unterwerfung anderer Länder.

Wie heisst die Hauptstadt von Litauen?

A) Vilnius.

B) Tallinn.

C) Podgorica.

Setzen Sie den Satz «Gaston liebt Kuchen» ins französische Imparfait.

A) Gaston a aimé les gâteaux.

B) Gaston aima les gâteaux.

C) Gaston aimait les gâteaux.

Auflösung: 1. A), 2. C) , 3. A), 4. A), 5. B), 6. C), 7. B), 8. C), 9.A), 10. B), 11. A), 12. A), 13. B), 14. ), 15. A), 16. C)

