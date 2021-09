«Die Physiker» in Basel – Wissen ist Wahnsinn Das Theater Basel rekonstruiert die 60 Jahre alte Uraufführung von Dürrenmatts Erfolgsstück. Und lässt damit das Publikum spüren, wie es ist, ganz von vorne anzufangen. Stephan Reuter

Die Physiker (Fabian Krüger, Fabian Dämmich, Jörg Pohl, v. l.) sind platt: Die Visionen ihrer Ärztin (Carina Braunschmidt) sind noch irrer als ihre eigenen. Foto: Ingo Hoehn

Der Hundertjährige, der auf die Bühne steigt und erzählt, das ist natürlich nicht Friedrich Dürrenmatt himself, das ist der Schauspieler Andrea Bettini. Aber er passt da ganz gut hin. Hinter sich der geschlossene Vorhang, vor sich das Basler Premierenpublikum, saugt der Dürrenmatt-Darsteller an seiner Zigarre und an einer Studenten-Anekdote, die der Dramatiker einst in einer Filmdokumentation zum Besten gab.

Die Frage war: was für ihn Humor sei. Dürrenmatts Antwort: Humor ist, wenn man zweimal am selben Ort vor demselben Beobachter auf demselben Hundehaufen ausglitscht.