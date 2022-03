Frühlingsputz in der Küche – Wisch und weg – oder in den Kochtopf Jetzt geht es wieder los, das grosse Putzen. Beginnen Sie dort, wo es am meisten Spass macht: In der Küche. Wir sagen, wie. Nina Kobelt Daniel Böniger

Ein Frühlingsputz in der Küche kann sogar Spass machen – im Vergleich zu anderen Räumen im Haushalt. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es soll Menschen geben, die im Frühling ihre Kochbuchsammlung neu sortieren. Dahinter steckt natürlich Kalkül. Wenn ich Ordnung im Regal schaffe, sagen sich solche Leute, muss ich sonst nichts mehr putzen. Derlei Gedanken treiben auch uns um, trotzdem raten wir zu einem richtigen Frühlingsputz in der Küche. Weil es dort – im Vergleich zu anderen Räumen im Haushalt – sogar Spass machen kann. Putzen mit Nebenwirkungen sozusagen, oder anders: Allein das Aufbrauchen von Vorräten, das Reaktivieren von neuem Geschirr oder die Tatsache, dass man einen Kuchen in einen blitzblanken Ofen stecken darf, kann eine reinigende Wirkung haben. Und so gehen Sie am besten vor: