Umstrittene Parteienfinanzierung – Wirtschaftsverbände wollen Spenden geheim halten Ein Vorstoss der Linken fordert, dass Parteien ihre Geldgeber offenlegen müssen. Gewerbeverband und Arbeitgeberverband glauben, das schrecke Geldgeber ab – und machen Druck auf die Basler Parlamentarier. Leif Simonsen

Gabriel Barell, der Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt, sieht in der Offenlegungspflicht der Parteispenden die direkte Demokratie gefährdet. Foto: Dominik Plüss

Die EU wirft der Schweiz ein Demokratiedefizit vor. Denn in den meisten Kantonen müssen die Parteien und Abstimmungskomitees nicht offenlegen, wer ihnen das Geld gibt. Erst in Freiburg, Schwyz und Schaffhausen sind in der jüngeren Vergangenheit Volksinitiativen angenommen worden, welche die Politik zu mehr Transparenz verpflichten. Immerhin: Das Bundesparlament hat im Sommer entschieden, dass es zumindest bei eidgenössischen Kampagnen künftig eine Offenlegungspflicht für Spenden gibt.

Nun soll Basel-Stadt nachziehen. Die Basler SP-Grossrätin Edibe Gölgeli hat eine Motion eingereicht, welche voraussichtlich heute, spätestens aber nächste Woche im Grossen Rat behandelt wird. Die Forderung: Finanzielle Zuwendungen an politische Parteien und Abstimmungskomitees müssen ab einem gewissen Schwellenwert publik gemacht werden – wie hoch die Schwelle ist, soll die Regierung definieren. Ein Richtwert dürften die vom Bundesparlament definierten 15’000 Franken für Einzelspenden sein.