In eigener Sache – Wirtschaftskammer vs. «Basler Zeitung»: Bundesgericht weist Urteil zurück Ein Urteil des Baselbieter Kantonsgerichts über Recherchen der BaZ zur Wirtschaftskammer Baselland fiel für die Medienfreiheit negativ aus. Nun greift das Bundesgericht korrigierend ein. Nina Jecker

Good News in Sachen Medienfreiheit: Das Baselbieter Kantonsgericht muss bei seinem Urteil über kritische BaZ-Recherchen zur Wirtschaftskammer über die Bücher. Foto: Nicole Pont

Bei der «Basler Zeitung» dürfen wir uns diese Woche über ein Gerichtsurteil freuen, das uns als Redaktion direkt betrifft. Das Bundesgericht hat als oberste Instanz ein Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft grösstenteils aufgehoben und zur Neubeurteilung zurückgewiesen.

Worum geht es konkret? Ein Journalist der «Basler Zeitung» veröffentlichte 2018 mehrere kritische Recherchen im Zusammenhang mit der Wirtschaftskammer Baselland. Die Wirtschaftskammer hat daraufhin sowohl im Baselbiet als auch in Basel-Stadt auf zivilrechtlichem Weg Klage gegen eine Reihe von Artikeln der «Basler Zeitung» erhoben und darüber hinaus den Autor Joël Hoffmann auch strafrechtlich angezeigt.

Strafbegehren vollumfänglich abgewiesen

Das Urteil des städtischen Zivilgerichts steht noch aus. Im Baselbiet haben die Richter des Kantonsgerichts hingegen bereits 2022 ein Urteil gefällt, das für die «Basler Zeitung» in weiten Teilen negativ ausgefallen ist. Unter anderem wurden mehrere Artikel pauschal als unlauter eingestuft. Dass das Bundesgericht dieser Haltung in den meisten Punkten nicht folgt, sondern das Kantonsgericht verpflichtet, den Fall neu zu beurteilen, ist nicht nur für die «Basler Zeitung», sondern auch in Bezug auf die Medienfreiheit im Investigativjournalismus eine gute Nachricht.

Ausserdem ist erst kürzlich bekannt geworden, dass das Strafbegehren der Wirtschaftskammer gegen den Autor wegen Amtsgeheimnisverletzung, Urkundenfälschung, Ehrverletzung und falscher Anschuldigung vom Kantonsgericht Basel-Landschaft vollumfänglich abgewiesen wurde.

