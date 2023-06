Easyjet Schweiz will zahlreiche neue Mitarbeitende einstellen

Der Schweizer Ableger der britische Fluggesellschaft Easyjet will beim Personal aufstocken. Weil die Airline drei neue Flugzeuge des Typs Airbus A320 erhält, braucht sie zusätzliche Mitarbeitende.

Zwei der neuen Flugzeuge seien künftig in Genf stationiert, eines in Basel, teilte die Fluggesellschaft am Montag mit. In Genf suche man darum 32 Pilotinnen und Piloten sowie 85 Mitarbeitende in der Kabine, in Basel würden weitere 25 Personen für die Kabine gesucht. Somit sucht Easyjet insgesamt 142 neue Mitarbeitende.

Diese würden ab Herbst in den Flugzeugen der Airline eingesetzt. «Nachdem wir die Pandemie ohne betriebsbedingte Kündigungen überstanden haben, freuen wir uns ausserordentlich, in Genf und Basel ein neues Kapitel in unserer Geschichte aufzuschlagen, indem wir wieder Personal für beide Standorte einstellen», wird Easyjet-Schweiz-Chef Jean-Marc Thevenaz in der Mitteilung zitiert. (SDA)