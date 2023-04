Glencore beteiligt sich an Mineracão Rio do Norte und Alunorte

Glencore beteiligt sich an zwei weiteren Firmen. Man habe mit dem Eigentümer, dem norwegischen Aluminiumriesen Norsk Hydro, eine Übereinkunft über den Erwerb von Beteiligungen an Alunorte und an Mineracão Rio do Norte getroffen, teilte der Schweizer Rohstoffriese am Donnerstag mit.

Glencore kauft damit 30 Prozent der Anteile an der brasilianischen Alunorte, der weltweit grössten Aluminiumoxid-Raffinerie ausserhalb Chinas. Am ebenfalls brasilianischen Bergbauunternehmen Mineracão Rio do Norte will sich der Schweizer Konzern derweil mit einem Anteil von 45 Prozent beteiligen.

Die Gesamtzahlung bei Abschluss der Transaktion wird sich gemäss den Angaben auf rund 700 Millionen US-Dollar belaufen. Der Erwerb werde voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 abgeschlossen sein, heisst es.

Der Abschluss der Transaktion hänge noch von den üblichen behördlichen Genehmigungen ab, und die beiden Transaktionen mit Hydro sind ausserdem voneinander abhängig, so Glencore.