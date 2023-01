Aldi Suisse bietet nur noch «flugfreies» Obst und Gemüse an

Trauben aus Südafrika, Avocados aus Peru und Kakis aus Israel: Bei Aldi Suisse ist das ab sofort passé. Das Unternehmen verkauft kein Obst und kein Gemüse mehr, das mit dem Flugzeug eingeflogen wurde.

Damit will das Unternehmen einen Beitrag leisten zum Umweltschutz, denn das Einfliegen von Lebensmitteln ist extrem klimaschädlich. Bereits in den vergangenen Jahren habe die Menge an Obst und Gemüse, das per Flugzeug importiert wurde, stark abgenommen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Eine Aldi-Mitarbeiterin befüllt das Gemüsefach. Symbolbild: Keystone

Der Detailhändler habe bei den betroffenen Artikeln nach und nach auf klimafreundlichere Transportalternativen umgestellt, heisst es. Per Anfang 2023 habe man nun die Umstellung abgeschlossen und das Ziel, überhaupt kein Obst und Gemüse mehr einzufliegen, erreicht.