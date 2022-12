Chinesen reisen wieder - Keine Quarantäne mehr

Das angekündigte Ende der Quarantäne-Pflicht bei der Einreise nach China hat in dem Land zu einen Ansturm auf Flugbuchungen geführt. Die Online-Suchen nach Flügen ins Ausland stiegen rasant an, wie die Staatsmedien berichteten. Die Reise-Plattform Tongcheng verzeichnete demnach eine Zunahme der Suchanfragen nach Flugreisen um 850 Prozent sowie zehnmal so viele Suchen nach Visa-Vorschriften.

Die Regierung in Peking hatte am Montagabend ein Ende der Quarantäne-Pflicht für Einreisende ab 8. Januar angekündigt. Reisende müssen dann nur noch einen höchstens 48 Stunden alten negativen Coronatest vorlegen. Die Ankündigung stiess in China auf Begeisterung. «Es ist vorbei. Der Frühling kommt», schrieb ein Nutzer des Onlinedienstes Weibo, der zahlreiche positive Reaktionen erhielt. «Ich bereite meine Reise ins Ausland vor!», jubelte ein anderer.