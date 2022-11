Krypto-Verleiher BlockFi meldet in den USA Konkurs an

Nach der Pleite der Kryptowährungsplattform FTX hat auch der Kryptoverleiher BlockFi in den USA Konkurs angemeldet. Der Schritt solle eine «umfassende Restrukturierung» ermöglichen, «die den Wert für alle Kunden und andere Stakeholder maximiert», erklärte BlockFi am Montag. Der Digitalwährungsverleiher will sich nach eigenen Angaben darauf konzentrieren, ihm geschuldetes Geld zurückzubekommen.

Das 2017 gegründete Unternehmen war in diesem Jahr angesichts von Kursverlusten von Kryptowährungen in Bedrängnis geraten. FTX bot BlockFi daraufhin im Sommer einen Kredit in Höhe von 400 Millionen Dollar (rund 379 Millionen Franken) an, um eine Pleite zu verhindern. Vor zweieinhalb Wochen meldete FTX dann aber selbst Konkurs an. BlockFi musste in der Folge seine meisten Aktivitäten vorübergehend einstellen.

Die Pleite von FTX hatte die Krypto-Welt schwer erschüttert und den Kurs mehrerer Digitalwährungen wie dem Bitcoin einbrechen lassen. Inzwischen werden immer mehr Details über das fragwürdige Finanzgebaren des lange Zeit als Krypto-Wunderkind gefeierten FTX-Gründers Sam Bankman-Fried bekannt.

So prangerte der neu eingesetzte FTX-Chef John Ray in einem Gerichtsdokument eine mangelhafte Aufsicht, fehlende oder nicht vertrauenswürdige Finanzunterlagen und eine «womöglich kompromittierte» Unternehmensführung an. Der ebenfalls von Bankman-Fried gegründete Investmentfonds Alameda Research hatte im Zuge zweifelhafter Finanztransaktionen in von FTX ausgegebene Kryptowährungen investiert. (SDA)

Mehr zum Thema:

Jung, hochbegabt – und im Zentrum eines gigantischen Finanzskandals

Die Beichte des gestürzten Krypto-Pioniers

Anlageprofis fielen auf den Krypto-Heilsbringer herein