Grenzübergreifende Lieferketten wären bei einer Umorientierung der Schweizer Exportwirtschaft gefährdet: Angestellte in der Mercedes-Benz-Fabrik im deutschen Sindelfingen. Foto: Thomas Niedermueller (Getty Images)

Die Schweizerinnnen und Schweizer haben sich in der Vergangenheit immer wieder klar zum bilateralen Weg bekannt, zuletzt mit der deutlichen Ablehnung der Begrenzungsinitiative. Dem Stimmvolk jetzt den Entscheid über die europapolitische Zukunft der Schweiz abzusprechen, wäre ein bedauernswerter Ausgang der Verhandlungen, die ja nun seit 2014 dauern. Auch der Bundesrat bekennt sich in seinem aussenpolitischen Bericht klar zum bilateralen Weg und sieht dessen Festigung im Abschluss eines institutionellen Abkommens. Wenn er es nicht bei einer blossen Absichtserklärung belassen will, muss er Farbe bekennen.

Gerhard Zickenheiner Infos einblenden Der Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90/Die Grünen ist Mitglied EU-Ausschuss des Deutschen Bundestags. Er stammt aus der Grenzstadt Lörrach. Foto: zvg

Scheitert das Rahmenabkommen, wird die EU auf die Aktualisierung bestehender sowie den Abschluss neuer Verträge verzichten. Das für die Schweizer Energiewende so wichtige Stromabkommen könnte betroffen sein, und auch in der Forschungszusammenarbeit zeichnet sich eine Benachteiligung ab. In der Medizinaltechnik-Branche wurde eine Übergangslösung für bereits zugelassene Produkte-Zertifizierungen aus der Schweiz gefunden, neue Zertifizierungen wird es ab Ende Mai allerdings nicht geben. Das zeigt, dass die bilateralen Verträge schrittweise zu erodieren drohen. Der Wirtschafts-, Forschungs- und Investitionsstandort Schweiz würde leiden.

Auch Neuverhandlungen werden sich wieder um dieselben ungelösten Probleme drehen.

Die Gegner des Vertrags glauben, der bilaterale Weg liesse sich auch ohne Rahmenabkommen weiterentwickeln. Sie suggerieren, die EU zeige sich bald wieder bereit für neue Verhandlungen. Das ist unwahrscheinlich – in vergleichbaren Fällen verstrichen weit über zehn Jahre bis zum Abschluss neuer Verträge. Sicher ist hingegen, dass sich Neuverhandlungen um dieselben ungelösten Probleme drehen werden.

Angesichts der wirtschaftlichen Verflechtung im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet ist eine Fortsetzung der guten Beziehungen für Deutschland von besonderer Tragweite. Das Handelsvolumen der Schweiz mit Baden-Württemberg und Bayern zusammen ist grösser als dasjenige der Schweiz mit China. 61‘000 Menschen aus Deutschland pendeln regelmässig zur Arbeit in die Schweiz. Mittelfristig hätten ein Scheitern des Rahmenabkommens und die Eintrübung der wirtschaftlichen Situation auf Schweizer Seite spürbare Auswirkungen auf die Zusammenarbeit – dies vor allem im Einzelhandel, bei den Pendlerarbeitsplätzen und im Verkehr.

Bestehende grenzübergreifende Lieferketten wären insbesondere bei einer Umorientierung der Schweizer Exportwirtschaft auf Dauer gefährdet. In allen Grenzregionen besteht damit auf beiden Seiten ein besonderes Interesse an einer Fortsetzung dieses Austauschs und einer Einigung auf ein Rahmenabkommen.

Es wird erwartet, dass der Bundesrat im April entscheidet. Was bisher aber fehlt, ist eine umfassende und transparente Informationspolitik der Regierung. Mit einem Bekenntnis zum Rahmenabkommen und einem Einbezug der Bevölkerung würde der Bundesrat diesbezüglich in die Pflicht genommen.

Sowohl die EU als auch die Schweiz sollten auf den letzten Metern der Verhandlungen einen konstruktiveren und partnerschaftlicheren Umgang suchen.

Auch wünscht man sich von den Verhandlungspartnern mehr diplomatisches Geschick, denn beide Seiten scheinen zu verkennen, wer ihr Gegenüber ist und wen ihre Sanktionen tatsächlich treffen. Die Schweiz muss sich im Klaren darüber sein, dass hinter der EU 27 Mitgliedsstaaten stehen, die sich allesamt auf gleiche Wettbewerbsbedingungen geeinigt haben und deren Einhaltung von allen Binnenmarktteilnehmern einfordern.

Die Sanktionen der EU wiederum treffen direkt die Schweizer Bevölkerung, bei der die Ablehnung wächst. Sowohl die EU als auch die Schweiz sollten auf den letzten Metern der Verhandlungen einen konstruktiveren und partnerschaftlicheren Umgang suchen, anstatt über sachfremde Sanktionen wie das Zurückhalten der Kohäsionsmilliarde oder die Aberkennung der Börsenäquivalenz Druck aufzubauen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.