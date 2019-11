E-Banking der ZKB ausser Betrieb

Kundinnen und Kunden der Zürcher Kantonalbank (ZKB), die am Montag via E-Banking Zahlungen oder Börsengeschäfte tätigen wollten, hatten allen Grund zum Ärger: Wegen Informatikproblemen konnten Transaktionen vielerorts nicht durchgeführt werden. Wie ein Sprecher der ZKB bestätigte, «ist es infolge angekündigter Wartungsarbeiten am Wochenende zu Unterbrüchen im E-Banking gekommen».