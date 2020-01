Ohne WEF gehts nicht mehr

Die Promenade ist die wichtigste Strasse in Davos. Sie verbindet Davos Dorf mit Davos Platz. Hier befinden sich das Kongresszentrum, viele bekannte Hotels wie der Seehof, das Belvédère oder das Pöstli. An der Promenade sind auch die meisten Läden, die Davos zu bieten hat. Während vier Tagen im Januar pulsiert hier das Leben. In der Nacht machen die Leuchtreklamen die Strasse zum alpinen Piccadilly Circus.