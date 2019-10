Wo Banknoten zu Schnipseln werden

Erkennt die Zähl- und Prüfmaschine im Gebäude am Bundesplatz später eine gefälschte Note, wird diese eingezogen und der Polizei übergeben, ohne dass der Einlieferer entschädigt würde. Münzen müssen zu Rollen zusammengefasst sein, die Nationalbank nimmt sie aber nur karton- oder gar palettenweise entgegen.

In Bern holen und bringen die SNB-Kunden aus der westlichen Hälfte der Schweiz ihr Bargeld. Jene aus der östlichen Hälfte steuern den zweiten SNB-Sitz an der Börsenstrasse in Zürich an, wo ebenfalls die gesamte Infrastruktur zur Bargeldverarbeitung vorhanden ist.

1000er zirkulieren träge

Gemäss Statistik der National­bank kommt jede ausgegebene Banknote pro Jahr im Schnitt einmal wieder bei der Nationalbank vorbei, wobei die 1000er-Noten sehr träge zirkulieren, insbesondere die 100er deutlich schneller. Demnach muss die SNB pro Jahr Banknoten im Wert von über 40 Milliarden Franken sortieren.

Nicht nur Last- und Liefer­wagen bringen ihr Geld an den SNB-Sitz mit der prestigeträchti­gen Adresse Bundesplatz 1 – das Bundeshaus ist erst Nummer 3. Der Bau von 1912 verfügt auch über zwei Schalter für das Publikum, seit Ende August sind sie wieder geöffnet. Die Dienstleistungen sind jedoch beschränkt – auf den Umtausch von Münzen und Noten. So kommen Private an den Schalter, um Einräppler oder Banknoten der vorletzten Serie einzutauschen (Zweirappen­stücke sind nicht mehr gültig). Oder sie wünschen für ein Geschenk druckfrische Noten oder glänzende Münzen neusten Jahrgangs. Die Eröffnung eines Kontos bei der SNB ist hingegen den Banken, Bargeldboten, Bundesstellen sowie Nationalbankangestellten vorbehalten.

Gold unter dem Bundesplatz

Die anderen Abteilungen des sogenannten zweiten Departements der SNB sind weiter oben im Gebäude angesiedelt. Neben dem Bargeld befasst sich das zweite Departement unter anderem mit der Finanzstabilität. Auch Departementschef und SNB-Direktoriumsmitglied Fritz Zurbrügg hat in Bern sein Büro, während Nationalbankchef Thomas Jordan seines in Zürich hat.

Und dann ist da noch das Gold. Lange war die Existenz des Goldlagers «unter dem Bundesplatz» bloss eine Legende. Doch spätestens mit ihrem Bildband zum 100-Jahr-Jubiläum des Gebäudes im Jahr 2012 hat die Nationalbank bestätigt, was alle vermuteten: Ein Teil der Schweizer Goldreserven, akkurat geordnet in 12,5-Kilo-Barren, wird tatsächlich dort gelagert.