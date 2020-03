Wirtschaft lässt SVP beim CO2-Gesetz in der Schwebe

Das Problem aus Sicht der SVP: Die Wirtschaftsakteure haben teils sehr spezifische Interessen, die sie im neuen Gesetz abgedeckt sehen möchten, oder eben nicht. Der Automobil-Club der Schweiz (ACS) etwa will den maximal möglichen Treibstoffaufschlag bei 8 Rappen pro Liter deckeln – und nicht bei 12, wie es geplant ist. Der Flughafen Zürich seinerseits hält eine nationale Flugticketabgabe für einen globalen Mobilitätsträger, wie es das Parlament anstrebt, als «nicht zielführend».

Wie bei Energiestrategie 2050?

Die einzelnen Wirtschaftsbranchen werden es sich genau überlegen, ob sie an der Seite der SVP in die Volksabstimmung ziehen wollen, sollte die Beratung in den für sie zentralen Punkten in ihrem Sinne ausfallen. Die Ausgangslage erinnert an die Kontroverse um die Energiestrategie 2050. Die Abstimmung darüber legte vor drei Jahren einen tiefen Riss in der Wirtschaft offen. Der Gewerbeverband etwa unterstützte die Vorlage mit dem Argument, dass die Schweizer Unternehmen davon profitieren würden, da sie erneuerbare Energieanlagen und ein Mehr an Energieeffizienz planen und installieren könnten.

Die Gegner indes, zu denen etwa die energieintensive Metallindustrie zählte, warnten, die Energiestrategie koste zu viel. Und sie lasse offen, wie die Versorgungssicherheit nach dem schrittweisen Ausstieg aus der Atomkraft sichergestellt werden solle. Economiesuisse verzichtete in der Folge darauf, eine Parole zu fassen.