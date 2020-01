Wie der Pepsi-Konzern in Bern Steuern spart

Aussen stattliche Sandsteinfassade, innen modernes Grossraumbüro: Mitten in der Berner Altstadt, an der Ecke Spitalgasse und Waisenhausplatz, arbeiten 80 bis 100 Angestellte des US-Grosskonzerns Pepsico. Sie vertreiben von dort aus nicht nur Pepsi-Cola und andere Softdrinks für den Schweizer Markt. Vom Haus mit der Postadresse Spitalgasse 2 aus werden Snack-Produkte des Pepsico-Konzerns in die halbe Welt verkauft – etwa Chips der Marken Lays und Doritos und Frühstücksflocken der Marke Quaker.