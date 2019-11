Der Handel senkt die Armut – und schadet der Umwelt

Die in Washington ansässige Weltbank ist die grösste und wichtigste Institution für Fragen der Entwicklung von armen Volkswirtschaften und Schwellenländern. Pinelopi Goldberg, seit einem Jahr Chefökonomin der Weltbank, begründet die Wahl des Themas mit seiner Wichtigkeit: «Ich war selbst überrascht, welche Bedeutung weltweite Wertschöpfungsketten haben.» Wie Aaditya Mattoo, Co-Direktor des Berichts, in Bern darlegte, fördern sie wirtschaftliches Wachstum und schaffen mehr und bessere Arbeitsplätze. So könnten sie auch die Armut vermindern.

Der Befund bestätige «die Relevanz der Investitionen der Schweiz in Projekte zur Einbindung der Entwicklungsländer in globale Wertschöpfungsketten», hält man dazu beim Seco fest. Dessen Direktorin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch erklärte, seit vielen Jahren setze die Schweiz auf entsprechende Handelsprojekte.

Starke Wachstumseffekte

Laut dem Bericht der Weltbank hat die «Hyperspezialisierung» auf Teilprodukte und Prozesse noch grössere Vorteile, als sie Ökonomen schon dem klassischen Freihandel mit Endprodukten zwischen Ländern zusprechen. Verstärken die Unternehmen eines Landes ihre Beteiligung an weltweiten Wertschöpfungsketten um 1 Prozent, wächst das durchschnittliche Einkommen in diesem Land um mehr als 1 Prozent. Im Fall des klassischen Endproduktehandels beläuft sich der Zuwachs laut Weltbank auf weniger als die Hälfte.

So überrascht es wenig, dass genau jene Regionen die grösste Senkung der Armut verzeichnen, die sich besonders stark auf die Wertschöpfungsketten ausgerichtet haben. Der Bericht verweist unter anderem auf China, Vietnam und Bangladesh. Anders als beim Handel in Endgütern investieren bei Wertschöpfungsketten weltweit tätige Konzerne direkt die Produktionsanlagen in den ärmeren Ländern. Das führt zu einem grösseren Technologietransfer und zu einer stabileren Entwicklung.

Erst die Finanzkrise, dann der Handelskrieg

Seit dem von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Handelskrieg gegen China wurde schon mehrfach auf dessen schädliche Folgen für die internationalen Wertschöpfungsketten hingewiesen. Trumps erklärtes Ziel ist es, die Produktion wieder möglichst vollständig in die USA zurückzuholen. Die unmittelbare Folge seiner Politik zeigt sich darin, dass Unternehmen weltweit Investitionen auf Eis gelegt haben. Sie wollen sich erst engagieren, wenn klar ist, welche Produktionsstandorte von Nachteilen verschont bleiben.