Werbeverbot trifft umstrittenen Tickethändler Viagogo hart

Weil sich so viele Kunden über Viagogo beschwerten, sperrte der Onlineriese Google in diesem Sommer bestimmte Werbeformen für die Ticketplattform. Offenbar mit schwerwiegenden Folgen für das Portal.

Rückgang um 80 Prozent

Laut dem «Guardian» sind die Zugriffe auf die britische Internetseite von Viagogo um 80 Prozent eingebrochen. Das Blatt verwendete für seine Messung den Messdienst Similarweb. Der Rückgang für die internationale Ausgabe der Seite beträgt rund zwei Drittel.

Die Zugriffe auf die Schweizer Ausgabe der Website gingen von 430'000 auf 60'000 Besuche pro Monat zurück. Also mehr als 80 Prozent. Der Wert wurde von dieser Zeitung ebenfalls mit Similarweb gemessen. «Wir sind weiterhin daran interessiert, mit Google zusammenzuarbeiten», so ein Viagogo-Sprecher. Doch als Onlineplattform habe die Firma immer zahlreiche Kommunikationskanäle genutzt, um die Käufer über das aktuelle Angebot zu informieren.

Rückgang bei Viagogo.ch. Screenshot: Similarweb

Bei Stefan Breitenmoser vom Branchenverband der Schweizer Konzert-, Show- und Festivalveranstalter, kommt der Rückgang des Webtraffics bei Viagogo gut an. «Ob der rückläufige Traffic aufgrund der Google-Sperre zu einem Umsatzrückgang von Viagogo führte, können wir nicht beurteilen. Zu wünschen wäre es aber», so Breitenmoser. Der Verband unterstützte die Massnahme, als Google die Firma als Werbetreibende auf unbestimmte Zeit sperrte. Es sei entscheidend gewesen, dass Google von Branchenorganisationen und aus der Politik unter Druck gesetzt worden sei.

Wiederverkäufer weichen aus

Für viele Veranstalter ist Viagogo weiterhin ein Ärgernis. Das zeigen auch die in wenigen Tagen beginnenden Swiss Indoors in Basel, wo Roger Federer vor seinem Heimpublikum auftritt. Der Veranstalter warnt auf seiner Internetseite vor den Wiederverkaufsplattformen. «Wir raten dringend davon ab, Tickets via Versteigerungs- oder Handelsplattformen im Internet zu kaufen», heisst es da.