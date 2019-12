Wenn die Airbnb-Nachbarn nerven

Das Image von Airbnb war schon besser. Ursprünglich war da die Idee, Mieterinnen und Wohneigentümern auf einfache Weise zu ermöglichen, ihr Heim teilweise oder ganz an Feriengäste unterzuvermieten und dabei ­etwas zu verdienen. Diesen ­Sharing-Charakter hat die Buchungsplattform weitgehend eingebüsst. Heute steht Airbnb im Ruf, in Städten und touristischen Hotspots dem Markt Wohnraum zu entziehen und angestammte Bewohnerinnen zu verdrängen. Der Grund: Findige Vermieter nutzen die Plattform, um Wohnungen dauerhaft mit erklecklichem Gewinn an Reisende zu vermieten. Bereits haben einzelne Schweizer Städte und Gemeinden reagiert und die Vermietung via Airbnb eingeschränkt.