In Wanderschuhen gegen die Weltordnung

Der Protest trifft sich am Montagmorgen um halb neun, auf dem Bahnhofplatz Schiers. Da steht er nun mit Bannern, Plakaten und Rucksäcken und skandiert: «Klimagerechtigkeit jetzt!» Rund 350 Menschen sind da, die meisten haben die Nacht auf dem Boden der Dorfturnhalle verbracht, in Schlafsäcken und Hängematten, ein Massenschlag der WEF-Gegnerinnen und Klimaaktivisten. An diesem Montag wollen sie ihre Parolen 22 Kilometer weitertragen, hinauf nach Klosters. An die rote Linie.