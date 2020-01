Greta Thunbergs ernüchterte WEF-Bilanz

Der Marsch über die Hauptstrasse in Davos ist auch ein Marsch durch die Welt des Kapitals: Fast jedes Ladenlokal ist für viel Geld an einen Konzern oder an ein Land vermietet, um Investoren oder Kunden anzulocken. An dem Stand einer Versicherung ruft eine Bedienung: Danke, Greta! Hol dir hier einen Kaffee! – Lasst das, zischt der neben ihr stehende Security-Mann.

Die Aktivistinnen in Davos: Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Isabelle Axelsson und Loukina Tille (v.l.n.r.). Foto: Keystone

Alle wollen Aufnahmen von Greta Thunberg, die Demo kommt nur mühsam vorwärts. Nach ein paar Hundert Metern bilden Aktivisten eine Kette vor Thunberg, haken sich unter, fassen sich an den Händen, damit es um sie ein bisschen ruhiger wird. Auf einer Pressekonferenz hatte sie zuvor berichtet, dass sie sich eine Grippe eingefangen habe und um Entschuldigung bitte, dass sie nicht ganz so fit sei wie sonst. Dort rechnet sie auch im Einklang mit vier anderen Aktivistinnen mit dem ganzen Konferenzspektakel ab: «Wir sind mit Forderungen nach Davos gekommen – und die sind komplett ignoriert worden.» Aber das habe sie nicht anders erwartet, die Wissenschaft werde «komplett ignoriert».

«Wir sehen weniger Menschen, die den Klimawandel leugnen, doch stattdessen leugnen Menschen, dass wir handeln müssen«

Positiver äussert sich die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer, die neben Thunberg auf der Bühne sitzt. Sie habe in Davos wahrgenommen, dass anders über das Klima gesprochen werde. «Das ist nett», sagt sie – aber es brauche natürlich mehr. «Wir streiken nicht, damit sich der Diskurs ändern, sondern das Handeln.» Die Welt könne nicht warten, bis die Apokalypse da sei. «Wir sehen weniger Menschen, die den Klimawandel leugnen, doch stattdessen leugnen Menschen, dass wir handeln müssen» – und investierten weiter in fossile Energien.

Ein kleiner Kern machte sich am WEF bemerkbar: Thunberg inmitten von Aktivisten in Davos. Foto: Keystone, 24. Januar 2020

Neubauer hatte sich jüngst wegen eines Kohleprojekts mit dem Chef des Riesenkonzerns Siemens, Joe Kaeser, angelegt. In Davos hätte sie den Dialog mit ihm fortgeführt. «Wir hatten eine gute Diskussion hier in Davos», sagt sie. «Verträge müssen gekündigt werden, das weiss er jetzt, und er wird es seinen Kollegen erzählen.»

Andere Klimaaktivistinnen schweigen darüber, welche Konzernvertreter sie getroffen und was die ihnen gegebenenfalls versprochen hätten. «Wir wollen keinen herausheben», wehrt Isabelle Axelsson von «Fridays for Future» in Schweden eine entspechende Frage ab. Auf die Waldbrände in Australien angesprochen, verweisen die Aktivistinnen auf andere Brände in der Welt. «Und nicht nur Tiere sterben, auch Menschen. Wir müssen handeln, es ist ein Massaker», sagt Vanessa Nakate aus Uganda.

Die Klimademonstration endet auf einem kleinen Platz neben einem Einkaufszentrum. Dort wartet schon eine Gruppe auf Thunberg und Mitstreiter. Auch Davoser Jugendliche versuchen, Thunberg einmal live zu sehen. Die Kundgebung auf dem Platz ist mit gelben Plastikband abgesperrt, die Aktivisten drängen sich auf ein paar Quadratmeter abseits der Hauptstrasse. Viele Kameras sind auf sie gerichtet. Hinter ihnen halten zwei Männer ein Werbeschild für ein Windenergie-Unternehmen hoch. «Das ist der grösste Klimastreik, den wir in Davos je hatten», ruft einer. Die Limousinen fahren ungestört vorbei.