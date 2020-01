En Guete! Heute gibts für Trump am WEF Vegi-Burger

Mit dem Menü, das Nestlé bereitstellt, wollen die Organisatoren ein Zeichen setzen. Die Teilnehmer sollen nicht nur über Nachhaltigkeit reden, sondern dem Klimawandel auch beim Mittagessen Rechnung tragen. «Unser Ziel ist, dass die Beteiligten ihre Gewohnheiten ändern», erklären die Organisatoren.

Aber ist Veggie automatisch klimafreundlich?

Der Fleischverbrauch in der Schweiz ist seit Jahren etwa konstant und im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Doch weltweit steigt der Konsum nach Daten der UNO-Welternährungsorganisation FAO stetig an. Denn mit steigendem Einkommen ändern viele Leute besonders in ehemaligen Schwellenländern ihren Menüplan und wollen mehr Fleisch essen. Das hat Folgen.

Studie: Fleischesser belasten das Klima

Nach Einschätzung von Wissenschaftlernist die Nahrungsmittelproduktion insgesamt für gut ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der Grossteil davon entfällt auf Tierhaltung und Fischerei; dazu zählt das Methan, das Rinder produzieren, ebenso wie der Schadstoffausstoss durch Schiffsmotoren bei der Fischzucht. Zudem erfordert die Tierhaltung deutlich mehr Landressourcen als der Anbau von pflanzlicher Nahrung. Der Anbau von Obst, Gemüse und Getreide fällt weniger stark ins Gewicht.

Darauf weist auch die Umweltschutzorganisation WWF hin. «Pflanzliche Nahrung ist grundsätzlich deutlich umweltfreundlicher als tierische», sagt ein Sprecher. Laut einer WWF-Studie aus dem Jahr 2015 verursachen Leute, die sehr viel Fleisch und tierische Produkte konsumieren, eine deutlich höhere Umweltbelastung als Veganer oder Vegetarier.

Was ist besser fürs Klima, Avocado oder Steak vom Schweizer Biobauern?