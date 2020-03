Wann Angestellte zu Hause bleiben dürfen

Kann der Arbeitgeber umgekehrt auch eine private Ferienreise verbieten? Für Roger Rudolph wäre das höchstens denkbar, wenn die Reise in ein Hochrisikogebiet führt wie zum Beispiel einzelne Regionen in China. Wirklich durchsetzen lasse sich ein solches Verbot aber nicht. Der Arbeitnehmer müsste allerdings damit rechnen, dass er nach seiner Rückkehr wegen des von ihm ausgehenden Risikos nicht mehr beschäftigt werde und wegen Selbstverschulden auch keinen Lohn erhalte.

In Quarantäne bleiben?

Das Bundesamt für Gesundheit veröffentlicht auf seiner Internetseite unter «Häufig gestellte Fragen» folgende Vorgabe: «Deshalb gilt: Personen, die engen Kontakt zu erkrankten Personen hatten (weniger als zwei Meter Abstand mehr als 15 Minuten), müssen in sogenannter Quarantäne zu Hause bleiben.» Laut Marcel Steinegger ist das aber weder ein öffentlicher Aufruf noch eine individuelle Anordnung. Ein enger Kontakt zu einer erkrankten Person rechtfertigt also noch nicht automatisch eine Absenz vom Arbeitsplatz.

Marcel Steinegger rät, sich in einem solchen Fall nicht nur mit dem Arzt, sondern auch mit dem Vorgesetzten auszutauschen und einen gemeinsamen Entscheid zu fällen. In aller Regel liegt es im Interesse des Unternehmens, dass das Infektionsrisiko nicht an den Arbeitsplatz getragen wird. Sofern möglich, dürfte bei einer weiteren Verbreitung des Coronavirus auch die Arbeit zu Hause vorübergehend an Bedeutung gewinnen. Auch bei Homeoffice gilt allerdings: Der Arbeitgeber muss dies bewilligen.

Kommt es zu einem Konflikt mit dem Arbeitgeber, ist die Arbeitsplatzsicherheit selbst bei begründeter Verweigerung nicht garantiert. «Bei einer fristlosen Kündigung entscheidet das Gericht rund ein bis zwei Jahre später, ob diese gerechtfertigt war», stellt Arbeitsrechtler Roger Rudolph fest. Wenn ein Gericht nachträglich eine ungerechtfertigte Kündigung bestätigt, kann der oder die Betroffene mit einer Entschädigung rechnen. In der Regel müssen Firmen eine Strafzahlung von zwei bis drei Monatslöhnen entrichten.

Wenn die Schule ausfällt

Wenn sich das Virus in der Schweiz ausbreitet, wären gestützt auf das Epidemiegesetz in der Schweiz Schulschliessungen möglich. Um die Krankheit einzudämmen, müssten in einem solchen Fall konsequenterweise auch Kindertagesstätten die Betreuung vorübergehend stoppen. Für berufstätige Eltern, die kurzfristig keinen Ersatz für die Betreuung finden, wäre das ein Problem. Auch hier gibt es rechtlichen Interpretationsspielraum. Nach Einschätzung von Professor Roger Rudolph ist es vorstellbar, dass in diesem Fall die gleichen Regeln zur Anwendung kommen wie bei einer Krankheit des Kindes.

Das würde bedeuten: Vater oder Mutter dürfen einige wenige Tage zu Hause die Betreuung sicherstellen, bis ein Ersatz organisiert ist. Wobei als Faustregel bis drei Tage möglich sind. Allerdings habe das Arbeitsgericht Zürich vor einigen Jahren bei einer Krippenschliessung während der Schweinegrippe entschieden, dass kein Anspruch auf Lohnfortzahlung bestehe, wenn die Mutter die Kinderbetreuung selber übernehmen und deswegen der Arbeit fernbleiben müsse.