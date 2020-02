Wegen Coronavirus: Bulgari verzichtet auf Baselworld

Der Schmuck- und Uhrenhersteller Bulgari nimmt nicht an der Messe Baselworld 2020 teil. Das Unternehmen begründet seine Entscheidung unter anderem damit, dass wegen des Coronavirus die Reiseaktivitäten mit Unsicherheiten verbunden seien.

Zudem habe Bulgari erst im Januar an der LVMH Uhrenwoche in Dubai teilgenommen. «Das bedeutet nicht, dass Bulgari die Baselworld endgültig verlässt», wird Konzernchef Jean-Christophe Babin in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. Die Entscheidung für 2021 und darüber hinaus werde Ende Juni getroffen.