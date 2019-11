Was am CO2-Versprechen von Easyjet dran ist

Was Easyjet dieser Tage ankündigte, klang, als könnten Passagiere nun tatsächlich den Fünfer und das Weggli haben. So viel fliegen, wie sie wollen, wenig zahlen, und alles CO2-neutral. «Von heute an wird Easyjet die erste grosse Airline sein, die die CO2-Emissionen aus Treibstoff für alle ihre Flüge für alle ihre Kunden ausgleicht», teilte die Fluggesellschaft mit.