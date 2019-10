Warum den SBB Lokführer fehlen

Sieht so ein Bubentraum aus? «Kannst du Schicht arbeiten? Macht es dir nichts aus, um 2 Uhr in der Früh aufzustehen und in das nächste Depot zu fahren, im Winter verbunden mit viel Neuschnee und ungepflügten Strassen? An 3 von 4 Wochenenden wird vollständig oder teilweise (also nur Sa oder So) gearbeitet, kannst du damit leben?» So beschreibt ein Lokführer auf dem Onlineportal Bahnforum Schweiz seinen Job auf die Frage eines Grafikers. Auf dem Portal tauschen sich vor allem Bahnangestellte und Bahnfreaks aus. So auch dieser Grafiker, der genug hat von seinem Job und erwägt, sich zum Lokführer ausbilden zu lassen.