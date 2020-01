Khan baut UBS-Vermögensverwaltung um

Wieviele Stellen davon betroffen sind, war zunächst nicht klar. Die Region Europa, Naher Osten und Afrika stellen die beiden Manager neu auf. Mit sofortiger Wirkung werde die Region in die drei Einheiten EU, Zentral- und Osteuropa sowie Naher Osten und Afrika unterteilt. Die Einheiten würden von Christl Novakovic, Caroline Kuhnert und Ali Janoudi geleitet.

Khan, der am 1. Oktober bei der UBS begann, führt zudem weitere Änderungen ein, die er bereits in vergleichbarer Position bei Credit Suisse angestossen hatte. Dazu gehört eine verstärkte Kreditvergabe an die reichen Kunden, mit denen sich gutes Geld verdienen lässt. Zudem soll die Zusammenarbeit mit dem Investmentbanking vertieft werden.

Die UBS ist der weltweit grösste Verwalter von Privatvermögen. Bezüglich Wachstum in dem Geschäft hinkte die Bank dem Erzrivalen Credit Suisse zuletzt aber hinterher. Von der Ernennung Khans erhofft sich die Bankleitung neuen Schwung. Hat der Schweizer Erfolg, gilt er als Favorit für die Nachfolge von Konzernchef Sergio Ermotti.