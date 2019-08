Swissmetal ist wieder in Schweizer Hand

Die Transaktion wurde am Montag mit Rechtswirkung per 1. August 2019 abgeschlossen. Laut Mitteilung hat der Sachwalter die Transaktion genehmigt und das zuständige Regionalgericht Berner Jura-Seeland hat ebenfalls seinen Segen dazu gegeben.

Damit ist Swissmetall wieder eine Schweizer Firma. Die gesamte Belegschaft, 160 Mitarbeiter an den beiden heutigen Standorten Reconvilier und Dornach, wird weiter beschäftigt. Für die rund 80 Mitarbeiter in Dornach wird es jedoch in einigen Jahren möglicherweise dennoch zu einem Abschied kommen: Swissmetal Industries plant eine Konzentration der industriellen Aktivitäten auf dem Gelände in Reconvilier für 2024 bis 2026 und damit die Aufgabe des Standorts in Dornach, wie Personalchefin Isabelle Koehl-Deck gegenüber der BaZ bestätigt.

Illegale Pfandleihe

Nun endet eine schwierige Phase des Spezialisten für die Herstellung von Kupferlegierungen glücklich. Operativ schreibt Swissmetal schwarze Zahlen, doch wegen der illegalen Pfandleihe durch den inzwischen verurteilten früheren chinesischen Verwaltungsratspräsidenten ist die Firma überschuldet. Der Mann hatte 2016 die Industrie-Immobilien in Reconvilier für 21 Millionen Franken verpfändet. Erst 20 Monate später wurde das Pfand jedoch im Grundbuchamt eingetragen. Das war rechtswidrig.

Die China Development Bank, die einzige Schuldnerin, hatte sich zuvor geweigert, nur teilweise für ihren Kredit von 15 Millionen Euro an den betrügerischen Ex-Verwaltungsratspräsidenten entschädigt zu werden. Der Chinese wurde gemäss mehreren Medienberichten im letzten Mai vom Regionalgericht Berner Jura-Seeland wegen ungetreuer Geschäftsführung zu 24 Monaten Gefängnis bedingt verurteilt. Zudem muss er 20,5 Millionen Franken an das Unternehmen zurückzahlen.

Während des Rechtsstreits lieft die Produktion lief in den beiden vom Konkurs bedrohten Werken jedoch ohne Unterbruch weiter.

Laut Koehl-Deck sind die Beschäftigten sehr froh über die Lösung. Viele der Mitarbeiter stünden kurz vor der Pensionierung und hätten wohl andernorts kaum noch eine neue Stelle gefunden.

Swissmetal Industries AG ist im Besitz von zwei Schweizer Aktionären: André Rezzonico, Industrieller und Mehrheitsaktionär, der den Vorsitz des Verwaltungsrates übernimmt, und Pierre Steiger, Bankier im Ruhestand. Rezzonico kontrolliert die in Vionnaz (VS) und Biel aktive Lemco Précision, ein Hauptkunde der Swissmetal. Er hat in der Vergangenheit mehrmals bekräftigt, dass er an den heutigen Swissmetal-Standorten Reconvilier und Dornach festhalten wolle. Letzter dürfte nun aber in einigen Jahren der wirtschaftlichen Effizienz zum Opfer fallen.