Euroairport: 9 Millionen Passagiere bis Ende Jahr

Die Passagierzahlen am Euroairport (EAP) steigen kontinuierlich weiter, wenn auch nicht ganz so stark wie im ersten Halbjahr 2019, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bis Ende 2019 rechnet der trinationale Flughafen Basel, Mulhouse, Freiburg mit einem Wachstum von 4,4 Prozent im Vergleich zur ersten Jahreshälfte. Der Airport käme damit auf ein jährliches Passagieraufkommen von 9 Millionen.