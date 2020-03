Sorge vor neuen Kürzungen bei den Grossbanken

Eine offene Hintertür

In Sachen Zielanpassung ist von Grossbanken bisher nichts zu hören. UBS stellt daher weiter für das laufende Jahr eine Verzinsung des Eigenkapitals von 12 bis 15 Prozent in Aussicht. Besonders ambitioniert scheint das Wachstumsziel die Kernsparte Vermögensverwaltung zu sein, die von Iqbal Khan und Tom Naratil geleitet wird. Der Vorsteuergewinn soll pro Jahr um 10 bis 15 Prozent steigen. Und der neue Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein bestätigte Mitte Februar, in diesem Jahr eine Rendite auf das Eigenkapital von rund 10 Prozent erreichen zu wollen.

Doch was tun, wenn wegen der Abkühlung die Erträge unter neuen Druck geraten? Weitere Einsparungen dürften eine Antwort darauf sein.

So hatte die Credit Suisse sich bei der Publikation der abgesenkten Ziele bereits eine Hintertür offengelassen und erklärt, zusätzliche Einsparungen identifiziert zu haben, um auch bei einer herausfordernden Marktlage das neue Renditeziel zu erreichen. «Ich gehe davon aus, dass die Credit Suisse ihre Kosten in diesem Jahr zusätzlich um mehrere Hundert Millionen drücken wird», sagt daher Experte Venditti.

Die UBS will in diesem Jahr eine Milliarde einsparen. Das Geld soll aber komplett reinvestiert werden, wie zum Beispiel in die Digitalisierung. Die Grossbank könnte nun einen Teil dieser Investitionen aufschieben – oder aber ihre Sparanstrengungen verstärken. Zu solchen Gedankenspielen wollen sich die beiden Grossbanken nicht äussern.

Arbeitnehmervertreterinnen schwant angesichts der Gemengelage nichts Gutes: «Sollte es eine Rezession geben, so halte ich es für möglich, dass Banken zusätzliche Sparbemühungen inklusive Personalkürzungen vornehmen, auch wenn hier bereits viel passiert ist», sagt Denise Chervet, Geschäftsführerin des Schweizerischen Bankenpersonalverbands.

Ob und wie stark neue Kürzungen kommen werden, wird davon abhängen, ob die Angst vor Corona der Weltkonjunktur nur einen kurzen Dämpfer verpasst oder aber die Eintrübung sich bis in das zweite Halbjahr hinzieht.