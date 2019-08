Sogar Raiffeisen wird bei den Hypotheken vorsichtiger

Es war in der Vergangenheit fast wie ein Naturgesetz: Die Raiffeisenbank legt bei der Immobilienfinanzierung jedes Jahr deutlich zu, und das jeweils stärker als der Markt. Nun wird die Bank erstmals vorsichtiger. Im ersten Halbjahr wuchs das Hypothekengeschäft um 2,4 Milliarden Franken, das entspricht einem Zuwachs von 1,5 Prozent. Verschiedene Kantonalbanken, etwa die Thurgauer, die St. Galler oder die Basellandschaftliche, steigerten ihre Volumen in den letzten Monaten stärker. «Wir gehen davon aus, dass wir im Gesamtjahr um rund 3 Prozent wachsen werden», sagt Raiffeisen-Chef Heinz Huber. Das entspricht ungefähr dem Marktwachstum und ist deutlich weniger als in früheren Jahren, als sie jeweils rund 4 Prozent zulegte.