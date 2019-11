Selbstfahrendes Uber-Taxi meinte, Frau sei ein Auto

Ein selbstfahrendes Auto tötet eine Fussgängerin, die ein Fahrrad über die Strasse schiebt – obwohl sogar ein menschlicher Fahrer als Absicherung hinter dem Steuer sass. Wie konnte das passieren?

Die US-Behörde für Transportsicherheit (NTSB) hat ein Jahr nach diesem Unfall mit einem Uber-Testfahrzeug in Arizona ihre Untersuchungsergebnisse vorgelegt. Was sie herausfand, könnte wegweisend sein, wie Aufsichtsratsbehörden und die Autobranche in Zukunft mit den Risiken der Robotaxis umgehen.