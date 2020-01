Schweizer kaufen wieder öfter im Ausland ein

Nicht nur der Einkaufstourismus, auch das Ladensterben macht dem Detailhandel zu schaffen. Seit Jahren haben Dörfer, Klein- und Grossstädte mit leer stehenden Ladenflächen zu kämpfen. Um dem Leerstand entgegenzuwirken, werden die Flächen immer öfter umgenutzt. Die CS kommt in ihrer Studie zu dem Schluss, dass dabei lediglich 20 Prozent der ausgeschriebenen Retailflächen bei Mischnutzung erneut an Detailhändler vermietet werden. Stattdessen ziehen vor allem Restaurants, Coiffeure oder Kosmetiksalons ein. Verkaufsflächen werden sogar als Büroflächen vermietet – vornehmlich an Kreditinstitute, Immobilienverwaltungen sowie Architektur- und Ingenieurbüros.

Gab es 2013 noch knapp 53'000 Verkaufsstellen, waren es 2017 noch rund 50'000. Dieser Schwund an Verkaufsstellen mache sich vor allem in touristischen Gemeinden mit einem Rückgang von 8,7 Prozent bemerkbar. In den Zentren liege er bei 6 und in einkommensstarken Gemeinden bei über 4 Prozent. Beispiele für den Filialrückgang sind etwa Vögele Shoes oder Ex Libris.