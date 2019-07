Schluss mit Feuerwerk-Verkauf

Die zehn Migros-Genossenschaften seien in ihren Entscheiden eigenständig, sagte eine Migros-Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage. Bereits letztes Jahr habe die Genossenschaft Aare (Bern, Solothurn, Aargau) den Verkauf eingestellt, nun folgten Luzern (Luzern, Zug, Obwalden, Nidwalden, Uri, Schwyz) und Ostschweiz (Schaffhausen, Zürich (östlicher Teil), Thurgau, St.Gallen, Appenzell Inner- und Ausserrhoden und Graubünden).