Private Sicherheitsfirma schleuste Ghosn aus Japan

Fragt sich nun, wie Ghosn, der in Japan auf Kaution frei war und strenge Auflagen hatte, den Inselstaat verlassen und in den Libanon reisen konnte (zum Bericht). Jeder Schritt ausserhalb seines Appertments in Tokio sei von den Behörden kontrolliert worden, heisst es. Sein Gesicht kannte in Japan praktisch jeder. Ausserdem befänden sich seine drei Pässe im Besitz seiner Anwälte. Wie also konnte er trotzdem entweichen?

Weg über die Türkei

Wie die Nachrichtenagentur Reuters von mit der Sache vertrauten Personen erfahren hat, wurde Ghosn über eine private Sicherheitsfirma aus Tokio über die Türkei in den Libanon geschmuggelt.

Sitzt er in diesem Auto? Pressefotografen lichten ein Fahrzeug ab, das die Villa Ghosns in Beirut verlässt. Foto: Maya Alleruzzo/Keystone

Flugverfolgungsdaten deuten darauf hin, dass Ghosn für seine Flucht zwei verschiedene Flugzeuge nutzte, um nach Istanbul und dann in den Libanon zu fliegen. In der Türkei wurden nach Polizeiangaben sieben Personen festgenommen, darunter vier Piloten. Bei den anderen Verdächtigen handelt es sich um zwei Flughafenmitarbeiter und einen Frachtarbeiter. Insidern zufolge flog der Automanager am Montag mit einem Privatjet von Istanbul nach Beirut.

Extra-Pass im verschlossenen Koffer

Nach einem Bericht des japanischen Senders NHK konnte sich Ghosn offenbar dank eines zweiten französischen Reisepasses absetzen. Japanische Behörden hätten Ghosn erlaubt, einen Extra-Pass in einem verschlossenen Koffer mit sich zu führen, während er unter Hausarrest stand. Den Schlüssel dazu hätten Ghosns Anwälte gehabt. Laut NHK wurde der Wohnsitz von Ghosn in Tokio am Donnerstag von der Staatsanwaltschaft durchsucht.

Einsame Weihnachten

Wie Reuters von Vertrauten von Ghosn erfuhr, haben erwartete Verzögerungen seines Prozesses in Japan und die Trennung von seiner Frau den Manager zur Flucht bewogen. Ghosn habe kürzlich bei einer Gerichtsverhandlung erfahren, dass einer seiner zwei Prozesse auf April 2021 von September 2020 verschoben werden sollte. Für beide Verfahren sei noch kein fester Termin festgelegt worden, aber es wurde allgemein erwartet, das mindestens einer der Prozesse im April beginnt.

Ghosn habe zudem belastet, dass er nicht mit seiner Frau Carole sprechen durfte. «Es quälte ihn, dass er seine Frau nicht sehen oder mit ihr sprechen konnte», sagte einer der Insider. Ghosns Bitte, seine Frau über Weihnachten sprechen oder sehen zu dürfen, sei abgelehnt worden.