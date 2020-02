Paukenschlag bei der UBS: Niederländer wird neuer Chef

Die UBS bestätigt in einer Mitteilung, dass sie Hamers per 1. November 2020 zum neuen CEO ernannt hat. Der Niederländer werde per 1. September 2020 als Mitglied der Konzernleitung zur UBS stossen. Die Berufung Hamers ist eine Überraschung. Seine Anstellung gilt als das Werk von UBS-Präsident Axel Weber. Aus der UBS wird bereits Kritik an der Benennung des Niederländers laut, denn ING ist vor allem eine Retailbank und kein Vermögensverwalter wie die UBS. Allerdings hat ING den Ruf in Sachen digitalem Banking ein Vorreiter zu sein.

Ermotti hat auf Vermögensverwaltungsbank fokussiert

Der Rückgriff auf einen externen Kandidaten kann letztlich auch als Ausdruck des Scheiterns gesehen werden. Denn Noch-Chef Ermotti führt die Bank seit November 2011. Trotz der langen Zeit ist es der Bankführung offenbar nicht gelungen, einen geeigneten Nachfolger oder Nachfolgerin intern aufzubauen. Als ein heisser Anwärter auf die Ermotti-Nachfolge galt der frühere Investmentbank-Chef Andrea Orcel. Doch er verliess die UBS, um als Chef bei der spanischen Santander anzuheuern, was allerdings scheiterte.

Im Juli heuerte Iqbal Khan als neuer Leiter der Vermögensverwaltung der UBS an. Dank seiner Erfolge in dieser Funktion bei seinem früheren Arbeitgeber, der Credit Suisse, wurden Khan Chancen auf die Ermotti-Nachfolge eingeräumt. Nun geht er leer aus.

Ermotti hat in seiner Amtszeit die UBS strategisch als Vermögensverwaltungsbank fokussiert und das volatile Investmentbanking zusammen gestrichen, um die Bank risikoärmer zu machen. Mit rund 2,5 Billionen Franken verwalteter Vermögen ist die UBS die grösste Vermögensverwaltungsbank der Welt.