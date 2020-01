«Shit happens» – Flims-Laax verspricht Wiedergutmachung

Am Donnerstag meldete sich die Medienstelle zum Ticketchaos mit einer Mitteilung zu Wort. Nach dem Ausfall des Online-Ticketing wurden etwa 10'000 betroffene Gäste mit den Worten «Shit happens, let's drink to that!» von Reto Gurtner, dem CEO der Weisse Arena Gruppe, zu einem Shutdown-Drink an Silvester eingeladen. Durch den vom Ticket-System-Anbieter verursachten Ausfall der vergangenen Tage waren laut Mitteilung vor allem die Nutzer der INSIDE-LAAX-App betroffen. Es waren nämlich nebst dem Ticketkauf auch diverse Zusatzangebote von den Serverproblemen betroffen.

«Der Onlineverkauf sowie die weiteren, über die App buchbaren Leistungen funktionieren nun wieder einwandfrei. Vom Ausfall betroffene Besucher werden direkt kontaktiert und eine Wiedergutmachung wird angegangen», heisst es weiter. Wie diese konkret aussieht, wollten die Verantwortlichen auf Anfrage nicht sagen.