Globus-Gruppe mit erneutem Umsatztaucher

Der Krebsgang bei Globus geht weiter. Die Warenhaus-Gruppe hatte im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang von 5,6 Prozent auf 762,7 Millionen Franken zu verzeichnen. Schuld am Taucher seien vor allem Filialschliessungen, die nach der Integration der Marken Schild und Herren-Globus in Globus erfolgt seien, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit.